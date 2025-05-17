В США размышляют над реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за гражданство

В США могут запустить реалити-шоу, где иммигранты будут соревноваться за гражданство — идею рассматривает Департамент нацбезопасности.

Перекатывание бревен в Висконсини

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Департамент национальной безопасности США рассматривает возможность участия в реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться за возможное американское гражданство. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Идею шоу предложил продюсер и сценарист Роб Ворсофф. По его замыслу, участники будут состязаться в различных конкурсах, в том числе по истории и науке США. Представитель департамента Триша Маклафлин рассказала, что общалась с продюсером, который сам является иммигрантом из Канады.

Ворсофф подчеркнул, что проигрыш в таком шоу не будет означать автоматической депортации из страны.

«Это не “Голодные игры” для иммигрантов. И это не означает, что проиграл — и тебя увозят из страны на лодке», — подчеркнул он.

Участие правоохранительных органов в телевизионных проектах — в США не редкость. Например, Министерство внутренней безопасности годами сотрудничало с продюсерами шоу «Поймать контрабандиста» на канале National Geographic.

Издание Daily Mail получило в распоряжение 35-страничное предложение по шоу. Согласно ему, предложенная серия соревнований называется «Американец», в честь поезда, на котором участники будут ездить по стране, соревнуясь в регионально специфических «культурных» соревнованиях, таких как катание бревен в Висконсине. Ведущим шоу может стать известная личность, которая сама получила гражданство. В процессе отбора победителей предлагается задействовать представителей Службы гражданства и иммиграции США, говорится в предложении.

Пресс-секретарь Департамента Маклафлин заявила, что идея все еще рассматривается: «Каждое предложение проходит тщательную проверку перед тем, как будет одобрено или отклонено».

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