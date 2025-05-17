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У США розмірковують над реаліті-шоу, де іммігранти змагатимуться за громадянство

08:48, 17 травня 2025
У США можуть запустити реаліті-шоу, де іммігранти змагатимуться за громадянство — ідею розглядає Департамент нацбезпеки.
У США розмірковують над реаліті-шоу, де іммігранти змагатимуться за громадянство
Перекочування колод у Вісконсіні
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Департамент національної безпеки США розглядає можливість узяти участь в реаліті-шоу, в якому іммігранти змагатимуться за можливе американське громадянство. Про це пише The Wall Street Journal.

Ідею шоу запропонував продюсер і сценарист Роб Ворсофф. За його задумом, учасники змагатимуться в різних конкурсах, зокрема з історії та науки США. Речниця департаменту Тріша Маклафлін розповіла, що спілкувалася з продюсером, який сам є іммігрантом із Канади

Ворсофф підкреслив, що програш в такому шоу не означатиме автоматичної депортації з країни.

«Це не «Голодні ігри» для іммігрантів. І це не означає, що програв — і тебе вивозять з країни на човні», — наголосив він.

Участь правоохоронних органів у телевізійних проєктах — у США не рідкість. Наприклад, Міністерство внутрішньої безпеки роками співпрацювало з продюсерами шоу «Спіймати контрабандиста» на каналі National Geographic

Видання Daily Mail отримало в розпорядження 35-сторінкову пропозицію щодо шоу. Згідно з нею, запропонована серія змагань називається «Американець», на честь поїзда, на якому учасники їздитимуть по країні, змагаючись у регіонально специфічних «культурних» змаганнях, таких як котіння колод у Вісконсині.

Ведучим шоу може стати популярна особистість, яка сама отримала громадянство. До процесу відбору переможців пропонують долучити представників Служби громадянства та імміграції США, йдеться у пропозиції.

Речниця Департаменту Маклафлін сказала, що ідею все ще розглядають: «Кожна пропозиція проходить ретельну перевірку перед тим, як її буде схвалено або відхилено».

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США

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