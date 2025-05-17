Практика судів
  1. В Україні

ГУР опрацьовує списки полонених, яких планують повернути під час обміну «1000 на 1000»

09:06, 17 травня 2025
У ГУР працюють над формуванням списків.
ГУР опрацьовує списки полонених, яких планують повернути під час обміну «1000 на 1000»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України почало роботу над списками тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину під час обміну «1000 на 1000», вказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький під час брифінгу за підсумком переговорів у Стамбулі.

«Російська сторона погодилася здійснити обмін тисячі осіб. Найближчим часом, уже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною», - розповів Скібіцький.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 16 травня ввечері підсумував переговори між представниками Росії та України у Стамбулі. За його словами, вдалося домовитися про повернення 1000 українців. Вже навіть лише заради цього переговри мали сенс.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна обмін полоненими ГУР МО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС тоне у позовах від учасників конкурсу до апеляційних судів – є претензії до якості перевірки практичних завдань

Вже подано кілька десятків позовів від кандидатів в адміністративні, господарські та загальні апеляційні суди.

Верховний Суд визнав протиправним і скасував рішення ВККС щодо судді Харківського окружного адмінсуду Олени Ізовітової-Вакім

КАС ВС визнав протиправним і скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яким суддю визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

У кандидатів до Антикорупційного суду, які провалили іспит, з’явився другий шанс – Рада прийняла закон

Тепер кандидати до ВАКС, які не змогли скласти іспит, зможуть знов подати документи на конкурс до Антикорупційного суду без перерви на рік.

Добір на посади суддів місцевих судів – у ВККС повідомили, коли відбудуться тестування, практичні завдання та співбесіди

Тестування розпочнеться по групах з 23 червня, а співбесід варто очікувати вже у 2026 році.

Україна вийде з Угоди про взаємний залік до трудового стажу та вислуги років служби в органах прокуратури держав колишньої СНД

Уряд схвалив законопроект про вихід з Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах-учасницях СНД.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті