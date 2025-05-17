ГУР опрацьовує списки полонених, яких планують повернути під час обміну «1000 на 1000»

У ГУР працюють над формуванням списків.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України почало роботу над списками тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину під час обміну «1000 на 1000», вказав заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький під час брифінгу за підсумком переговорів у Стамбулі.

«Російська сторона погодилася здійснити обмін тисячі осіб. Найближчим часом, уже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на Батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною», - розповів Скібіцький.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 16 травня ввечері підсумував переговори між представниками Росії та України у Стамбулі. За його словами, вдалося домовитися про повернення 1000 українців. Вже навіть лише заради цього переговри мали сенс.

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