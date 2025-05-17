СБУ начала подготовку к обмену пленными «1000 на 1000»

Уже формируются списки российских военных, которые могут быть переданы в рамках обмена.

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Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины приступил к подготовительным мерам к обмену в формате «тысяча на тысячу» человек, информирует СБУ.

"В частности, СБУ формирует перечень российских военных, которые содержатся в украинском плену и которые могут быть переданы РФ", - рассказали в СБУ.

Кроме того, СБУ вместе с Минздравом и всеми соответствующими структурами проводит подготовку к приему украинских воинов, которые находятся во вражеском плену.

Среди прочего готовится соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации наших военных.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ходе переговоров между делегациями Украины и РФ в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу».

ГУР начало работу над списками лиц, которые будут возвращены во время обмена «1000 на 1000».

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