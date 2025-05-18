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Україна 18 травня вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу

08:32, 18 травня 2025
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, відзначають День резервіста та Міжнародний день музеїв.
Україна 18 травня вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Джерело фото: Pexels
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В Україні 18 травня вшановують День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та відзначають щорічний День боротьби за права кримськотатарського народу.

18 травня 1944 року сотні тисяч кримських татар були насильно депортовані з Криму до віддалених районів Середньої Азії.

Крім того, 18 травня в Україні відзначають День резервіста. Свято було встановлено указом президента України 2007 року з метою визнання важливості резервістів для національної безпеки та оборони країни.

Також 18 травня відзначають Міжнародний день музеїв. Ідея святкувати цей день була впроваджена Міжнародною радою музеїв (ICOM) 1977 року. Від того часу 18 травня стало символічною датою, коли музеї у всьому світі можуть продемонструвати свою значимість для суспільства.

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Крим

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