У Києві будуть компенсувати до пів млн гривень на переобладнання житла захисникам з інвалідністю

У Києві захисникам з інвалідністю частково компенсуватимуть витрати на переобладнання житла — рішення передали на голосування.

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Київ частково компенсуватиме витрати на переобладнання квартир для людей з інвалідністю І та ІІ групи – до 500 тис. грн. Проєкт рішення передано до Київської міської ради. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на засіданні Координаційної ради з питань реінтеграції та підтримки киян-Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей.

Як зазначила Марина Хонда, для людей з ампутацією або з числа маломобільних груп, зокрема тих, хто пересувається на кріслі колісному, житло потребує адаптації. Йдеться про розширення дверних прорізів, заміну дверей, зняття порогів, облаштування доступного санвузла тощо. Такі зміни просто необхідні, адже без них людина не зможе комфортно пересуватись в оселі та забезпечити базові потреби.

Вона додала, що держава наразі не надає на це кошти, але у Києві розробили відповідні зміни до міської цільової програми «Підтримка киян-Захисників та Захисниць України».

«Допомога киянам, які захищали й захищають Україну, а також їхнім родинам – один із ключових пріоритетів міста. Зміни вже пройшли необхідні погодження і були сьогодні підтримані членами Координаційної ради. Проєкт рішення передано до Київської міської ради. Далі – винесення питання на голосування депутатів», – додала Марина Хонда.

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