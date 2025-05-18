Які країни дали Україні найбільше глядацьких балів на Євробаченні – результати

На фіналі Євробачення-2025 Україна здобула найбільшу кількість глядацьких балів від Ізраїлю, Польщі та Чехії.

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Під час голосування глядачів на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» Україна отримала найвищі бали від Ізраїлю, Польщі та Чехії — саме ці країни поставили українським учасникам максимальні 12 балів. Про це свідчать дані, оприлюднені на фан-сайті Eurovisionworld.

По 10 балів на користь України надійшло з Португалії, Грузії та Іспанії; 8 — з Кіпру, 7 — з Ірландії, 6 — з Чорногорії, Латвії, Франції та Естонії. По 4 бали віддали Швеція, Азербайджан, Данія, Нідерланди та Сан-Марино; по 3 — Німеччина й Словенія; по 2 — Норвегія, Фінляндія й Хорватія.

Водночас українські глядачі найбільше голосів віддали Литві — 12 балів. Далі за симпатіями йдуть Норвегія (10), Латвія (8), Італія (7), Австрія (6), Німеччина (5), Швеція (4), Польща (3), Естонія (2) та Ізраїль (1).

Нагадаємо, у фіналі «Євробачення-2025», що відбувся у Базелі, перемогу здобув представник Австрії JJ із піснею Wasted Love. Друге місце посів Ізраїль, третє — Естонія. Україна виборола 9 місце.

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