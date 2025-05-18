Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Які країни дали Україні найбільше глядацьких балів на Євробаченні – результати

09:27, 18 травня 2025
На фіналі Євробачення-2025 Україна здобула найбільшу кількість глядацьких балів від Ізраїлю, Польщі та Чехії.
Які країни дали Україні найбільше глядацьких балів на Євробаченні – результати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час голосування глядачів на пісенному конкурсі «Євробачення-2025» Україна отримала найвищі бали від Ізраїлю, Польщі та Чехії — саме ці країни поставили українським учасникам максимальні 12 балів. Про це свідчать дані, оприлюднені на фан-сайті Eurovisionworld.

По 10 балів на користь України надійшло з Португалії, Грузії та Іспанії; 8 — з Кіпру, 7 — з Ірландії, 6 — з Чорногорії, Латвії, Франції та Естонії. По 4 бали віддали Швеція, Азербайджан, Данія, Нідерланди та Сан-Марино; по 3 — Німеччина й Словенія; по 2 — Норвегія, Фінляндія й Хорватія.

Водночас українські глядачі найбільше голосів віддали Литві — 12 балів. Далі за симпатіями йдуть Норвегія (10), Латвія (8), Італія (7), Австрія (6), Німеччина (5), Швеція (4), Польща (3), Естонія (2) та Ізраїль (1).

Нагадаємо, у фіналі «Євробачення-2025», що відбувся у Базелі, перемогу здобув представник Австрії JJ із піснею Wasted Love. Друге місце посів Ізраїль, третє — Естонія. Україна виборола 9 місце.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК мобілізував чоловіка, але не оформив документи щодо його військового обліку та призову – апеляційний суд визнав дії ТЦК протиправними

Мобілізація – це не хаотичні дії, які здійснюються на власний розсуд, а діяльність, що врегульована приписами законодавства – апеляційний суд частково задовольнив позов чоловіка.

Президенти мали прорахунки, а «Слуга народу» здобула безпрецедентну перемогу – як виглядають тести з історії української державності для суддів та кандидатів в судді

Дискусія, чи відповідає змісту програма та тестові запитання з історії української державності для суддів і кандидатів на посади суддів саме «Історії української державності», триває.

Строк відрядження суддів в інші суди не будуть обмежувати двома роками – прийнято закон

Верховна Рада тимчасово скасувала обмеження строку відрядження для суддів.

Затвердження Стратегії розвитку правосуддя планується на другий квартал 2025 року – Офіс Ольги Стефанішиної опублікував Дорожню карту з верховенства права

Разом з тим, розроблення та затвердження Плану заходів із реалізації вказаної Стратегії заплановано на початок 2026 року.

Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді