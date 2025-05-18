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Американского певца Криса Брауна взяли под стражу из-за драки в лондонском клубе

11:14, 18 мая 2025
Звезду R&B и двукратного обладателя премии «Грэмми» обвиняют в инциденте, который произошел в 2023 году.
Американского певца Криса Брауна взяли под стражу из-за драки в лондонском клубе
Источник фото: Joseph Okpako / WireImage file
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В Великобритании суд отказал американскому певцу Крису Брауну в освобождении под залог по обвинению в серьёзном нападении, что поставило под угрозу его будущий мировой тур. Брауну предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений.

Брауна обвиняют в инциденте, произошедшем в 2023 году. По версии следствия, певец напал на музыкального продюсера с бутылкой в клубе Tape в центре Лондона, пишет Reuters.

Браун был арестован на этой неделе в отеле в Манчестере, на севере Англии, после возвращения в Великобританию.

Прокурор Ханна Николс заявила в Манчестерском магистратском суде 16 мая, что Браун совершил «непровоцированное нападение с применением оружия в ночном клубе, полном людей».

Она добавила, что Браун якобы напал на музыкального продюсера с бутылкой в ночном клубе Tape в центре Лондона 19 февраля 2023 года.

Звезда R&B, двукратный обладатель премии «Грэмми», известный такими хитами, как «Loyal», «Run It» и «Under the Influence», должен был начать свой тур «Breezy Bowl XX» 8 июня в Нидерландах.

Судья Джоанна Херст взяла Брауна под стражу до его следующего заседания в Королевском суде Саутуарк в Лондоне 13 июня.

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