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Сирия намерена печатать валюту в ОАЭ и Германии вместо России

10:24, 18 мая 2025
ЕС приостановил санкции против финансового сектора, а на новых купюрах планирует убрать изображение Башара Асада.
Сирия намерена печатать валюту в ОАЭ и Германии вместо России
Источник фото: syria.tv
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Сирия планирует печатать валюту нового дизайна в ОАЭ и Германии вместо России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника. Страна печатала сирийский фунт более десяти лет после того, как из-за санкций Дамаску пришлось разорвать контракт с европейской компанией.

Сирийские власти начали изучать возможность печати валюты в Германии и ОАЭ в начале этого года, и усилия активизировались после того, как Европейский Союз в феврале ослабил некоторые из своих санкций против Дамаска.

Новый дизайн валюты предусматривает, что на одной из фиолетовых купюр больше не будет изображения бывшего сирийского диктатора Башара Асада. Пока что эти номиналы остаются в обращении.

Новые власти Сирии продолжали поддерживать контакты с Москвой и даже получили новую партию своей валюты, напечатанной в России, вместе с топливом и пшеницей, но это вызывало беспокойство у европейских чиновников. Поэтому в феврале 2025 года ЕС приостановил санкции против финансового сектора Сирии, в частности разрешив печать валюты.

В настоящее время сирийские власти ведут переговоры о соглашении по печати валюты в ОАЭ и Германии.

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Сирия деньги

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