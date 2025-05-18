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В Нью-Йорке парусное судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост – есть погибшие и пострадавшие

10:48, 18 мая 2025
Учебный парусник ВМС Мексики «Куаутемок» столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке парусное судно ВМС Мексики врезалось в Бруклинский мост – есть погибшие и пострадавшие
Источник фото: Bjorn Kils/New York Media Boat/Reuters
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В Нью-Йорке учебное парусное судно ВМС Мексики «Куаутемок» столкнулось с Бруклинским мостом, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает CNN.

По меньшей мере два человека погибли и около 20 получили ранения вечером 16 мая в Нью-Йорке в результате столкновения учебного корабля ВМС Мексики с 277 пассажирами на борту с Бруклинским мостом, сообщили официальные лица.

На драматичном видео видно, как мачты судна «Куаутемок» ударяются о нижнюю часть моста и ломаются, когда корабль проходит под ним, а обломки падают на палубу.

Что известно:

Что произошло: Инцидент произошел около 20:20 по местному времени, когда капитан отплывал от пирса в Нью-Йорке. Мачты корабля ударились о мост, сломались от удара и обломки упали на палубу. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что корабль «потерял мощность» и врезался в мост. Ранее городские власти заявили, что «механические проблемы» могли вызвать инцидент, но предупредили, что вся информация пока предварительная. Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование.

Жертвы: Мэр Адамс сообщил, что в результате инцидента погибли как минимум два человека. Два погибших упали с одной из мачт корабля, сообщил CNN представитель правоохранительных органов. 19 человек получили ранения, двое из них — тяжелые, сообщил Адамс. ВМС Мексики сообщили, что всего пострадали 22 человека, из них 19 были доставлены в больницы.

Мост: Бруклинский мост не получил видимых повреждений, его конструкция осталась неповрежденной в результате инцидента. Движение транспорта в обоих направлениях было временно перекрыто примерно на 40 минут, но позже его вновь открыли. Проверки продолжаются.

Корабль: «Куаутемок» — это учебный парусный корабль ВМС Мексики и дипломатический символ Мексики за рубежом. Известный как «Посол и Рыцарь морей», корабль находился в Нью-Йорке в рамках мирового тура доброй воли и на момент инцидента направлялся в Исландию. «Куаутемок» был построен в Испании в 1981 году и приобретен ВМС Мексики для обучения курсантов и офицеров. Он регулярно участвует в крупных регатах по всему миру. До инцидента стоял в морском порту Саут-стрит в Нью-Йорке.

Источник фото: Yuki Iwamura/AP

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