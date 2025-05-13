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Пожежа у помешканні прем'єра Британії Стармера – поліція заарештувала ймовірного палія

13:02, 13 травня 2025
У Лондоні сталися підпали двох об'єктів, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії.
Пожежа у помешканні прем'єра Британії Стармера – поліція заарештувала ймовірного палія
Фото: BBC
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у приватному помешканні премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, розташованому в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона, трапилася пожежа. Поліція розслідує інцидент після того, як два об'єкти нерухомості, пов'язані з Кіром Стармером, були пошкоджені.

BBC пише, що поліція заарештувала 21-річного чоловіка за підозрою у підпалі з наміром створити загрозу життю. Він наразі перебуває під вартою.

Пожежа, що сталася в будинку прем'єр-міністра, пошкодила вхід, але обійшлося без постраждалих. Пожежа сталася біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартиру, в сусідньому Ізлінгтоні, що також належить Стармеру.

Також правоохоронці досліджують пожежу, що сталася 8 травня на тій самій вулиці, де розташований будинок прем'єра, пов'язану з підпалом автомобіля. Розслідування проводить антитерористична поліція, яка з'ясовує, чи пов'язані ці інциденти між собою.

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поліція підпал Велика Британія Стармер

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