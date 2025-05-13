Пожар в доме премьера Британии Стармера – полиция арестовала предполагаемого поджигателя

В Лондоне произошли поджоги двух объектов, связанных с премьер-министром Великобритании.

Фото: BBC

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в частном доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенном в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, случился пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.

BBC пишет, что полиция арестовала 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге с намерением создать угрозу жизни. Он сейчас находится под стражей.

Пожар, произошедший в доме премьер-министра, повредил вход, но обошлось без пострадавших. Пожар произошел у входной двери дома, переоборудованного под квартиру, в соседнем Излингтоне, который также принадлежит Стармеру.

Также правоохранители исследуют пожар, произошедший 8 мая на той же улице, где расположен дом премьера, связанный с поджогом автомобиля. Расследование проводит антитеррористическая полиция, которая выясняет, связаны ли эти инциденты между собой.

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