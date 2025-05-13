Практика судов
  1. В мире

Пожар в доме премьера Британии Стармера – полиция арестовала предполагаемого поджигателя

13:02, 13 мая 2025
В Лондоне произошли поджоги двух объектов, связанных с премьер-министром Великобритании.
Пожар в доме премьера Британии Стармера – полиция арестовала предполагаемого поджигателя
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в частном доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера, расположенном в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, случился пожар. Полиция расследует инцидент после того, как два объекта недвижимости, связанные с Киром Стармером, были повреждены.

BBC пишет, что полиция арестовала 21-летнего мужчину по подозрению в поджоге с намерением создать угрозу жизни. Он сейчас находится под стражей.

Пожар, произошедший в доме премьер-министра, повредил вход, но обошлось без пострадавших. Пожар произошел у входной двери дома, переоборудованного под квартиру, в соседнем Излингтоне, который также принадлежит Стармеру.

Также правоохранители исследуют пожар, произошедший 8 мая на той же улице, где расположен дом премьера, связанный с поджогом автомобиля. Расследование проводит антитеррористическая полиция, которая выясняет, связаны ли эти инциденты между собой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция поджог Великобритания Стармер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – Верховная Рада приняла законопроект за основу

Парламент принял за основу законопроект об отмене оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье.

Верховная Рада поддержала упрощение продажи и передачи в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, которые были разрушены в результате боевых действий и находились на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

Верховная Рада поддержала законопроект о регулировании надзора за законностью решений местного самоуправления

Как отмечают инициаторы законопроекта, среди которых Давид Арахамия и Александр Корниенко, «после лишения прокуратуры этой функции образовался вакуум».

Верховная Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США о полезных ископаемых

Изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США о недрах приняты в первом чтении.

Если Путин откажется от переговоров в Турции, должен быть сильный ответ США и всего мира – новые санкции и увеличение военной помощи Украине – Андрей Ермак

Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, и тогда должен быть сильный ответ США и всего мира в виде новых санкций против РФ и увеличения военной помощи Украине.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області