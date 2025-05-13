Верховный Суд признал противоправным и отменил решение ВККС относительно судьи Харьковского окружного административного суда Елены Изовитовой-Ваким

КАС ВС признал противоправным и отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей, которым судья была признана не соответствующей занимаемой должности.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 7 мая вынес решение по делу №990/43/24, которым частично удовлетворил иск судьи Харьковского окружного административного суда Елены Изовитовой-Ваким к Высшей квалификационной комиссии судей о признании действий противоправными, признании противоправным и отмене решения.

КАС ВС признал противоправным и отменил решение Высшей квалификационной комиссии судей от 18 января 2024 года, которым судья была признана не соответствующей занимаемой должности, и внесено представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с занимаемой должности.

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана в Большую Палату Верховного Суда в течение 30 дней с даты составления полного судебного решения.

Так, 16 февраля 2024 года Елена Изовитова-Ваким обратилась в Верховный Суд как суд первой инстанции с административным иском к ВККС, в котором просила:

признать противоправными действия ВККС по проведению 30 ноября 2023 года и 18 января 2024 года пленарного заседания по вопросу поддержки решения коллегии Комиссии, принятого в рамках процедуры квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности;

признать противоправным и отменить решение ВККС от 18 января 2024 года о признании судьи не соответствующей занимаемой должности и внесении Высшему совету правосудия представления об увольнении судьи с занимаемой должности.

На данный момент доступно только сокращенное решение КАС ВС.

Вместе с тем, как следует из определений по этому делу, ВККС ходатайствовала о закрытии производства в части исковых требований о признании противоправным и отмене решения Комиссии от 18 января 2024 года, аргументируя это тем, что обжалование решения ВККС относительно квалификационного оценивания судьи возможно только после того, как такое решение было предметом рассмотрения в Высшем совете правосудия. В противном случае, по мнению ВККС, дублируются функции по его пересмотру Верховным Судом и Высшим советом правосудия. ВККС ссылалась на постановление Большой Палаты ВС от 7 ноября 2024 года по делу №990/115/24 о невозможности рассмотрения как самостоятельного предмета спора подобных решений ВККС. Считала, что должна быть применена именно эта правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда.

Однако, как указал КАС ВС, в постановлении от 30 января 2019 года по делу №755/10947/17 Большая Палата Верховного Суда отметила, что независимо от того, перечислены ли все постановления, в которых изложена правовая позиция, от которой отступила Большая Палата, суды при разрешении тождественных споров должны учитывать именно последнюю правовую позицию Большой Палаты.

Действительно, в постановлениях от 7 ноября 2024 года по делам №990/69/24, №990/115/24 Большая Палата Верховного Суда поддержала ранее высказанный правовой подход, что решение ВККС о признании судьи не соответствующим занимаемой должности само по себе не влечет увольнение судьи, а является на этом этапе квалификационного оценивания основанием для такого увольнения. Большая Палата ВС указывала, что обжалование решения ВККС относительно квалификационного оценивания судьи возможно только после того, как такое решение было предметом рассмотрения в ВСП.

Однако 20 февраля 2025 года Большая Палата Верховного Суда приняла постановление по делу №990/62/24, в котором выразила иной подход.

В этом постановлении суда высказано мнение, что когда границы инициированного обжалования решения ВККС о признании судьи не соответствующим занимаемой должности не касаются вопроса предоставления оценки мотивам принятого решения, то ВСП лишена полномочий давать оценку таким основаниям.

Большая Палата Верховного Суда в указанном постановлении сформулировала следующие выводы.

Анализ приведенных правовых норм сквозь призму устоявшейся практики Верховного Суда относительно обжалования решений ВККС, принятых по результатам проведения квалификационного оценивания, с учетом границ обжалования соответствующего решения, являющегося предметом рассмотрения в этом деле, дает основания для вывода о возможности осуществления судебного контроля относительно решений ВККС по результатам проведения квалификационного оценивания в части проверки этих решений на наличие указанных в законе процессуальных нарушений, проверка которых не входит в полномочия ВСП. Иными словами, ВСП уполномочена оценивать обоснованность решения ВККС с соответствующей рекомендацией для принятия на ее основе своего окончательного решения, однако не проверяет соблюдение ВККС процедуры принятия решений.

Таким образом, участник квалификационного оценивания может обжаловать такие нарушения в судебном порядке. Учитывая изложенное выше, Большая Палата ВС пришла к выводу, что указанные доводы истца в этом деле охватываются основанием для обжалования решения ВККС, предусмотренным пунктом 1 части третьей статьи 88 Закона №1402-VIII, а именно «состав членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который провел квалификационное оценивание, не имел полномочий его проводить». Таким образом, то обстоятельство, что после принятия Комиссией спорного решения истец продолжал оставаться на должности судьи, не лишает истца права обжаловать это решение в порядке, предусмотренном КАС Украины, поскольку такое право предоставлено ему как этим Кодексом, так и частью третьей статьи 88 Закона №1402-VIII.

В деле 990/43/24, являющемся предметом этого судебного разбирательства, аналогично делу 990/62/24, в котором Большая Палата Верховного Суда приняла постановление от 20 февраля 2025 года, истица ссылается не на отсутствие мотивов или оснований принятия решения ВККС, а обжалует процедуру, примененную к ней, которая не предусмотрена законом.

Учитывая содержание спорных правоотношений, сложившихся с участием истицы и ВККС, коллегия судей КАС ВС считает, что проверка обжалуемых истицей действий и решения Комиссии на предмет соблюдения принципов, указанных в части второй статьи 2 Кодекса административного судопроизводства, является гарантией достижения цели административного судопроизводства – эффективной защиты прав, свобод и интересов физического лица от нарушений со стороны субъекта властных полномочий.

При таких обстоятельствах коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства представителя ВККС о закрытии производства по делу.

Автор: Наталя Мамченко

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