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Верховний Суд визнав протиправним і скасував рішення ВККС щодо судді Харківського окружного адмінсуду Олени Ізовітової-Вакім

12:09, 13 травня 2025
КАС ВС визнав протиправним і скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яким суддю визнано такою, що не відповідає займаній посаді.
Верховний Суд визнав протиправним і скасував рішення ВККС щодо судді Харківського окружного адмінсуду Олени Ізовітової-Вакім
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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 7 травня виніс рішення по справі №990/43/24, яким частково задовольнив позов судді Харківського окружного адміністративного суду Олени Ізовітової-Вакім до Вищої кваліфікаційної комісії суддів про визнання дій протиправними, визнання протиправним і скасування рішення.

КАС ВС визнав протиправним і скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 18 січня 2024 року, яким суддю визнано такою, що не відповідає займаній посаді, та внесено подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді із займаної посади.

Апеляційна скарга на це рішення може бути подана до Великої Палати Верховного Суду протягом 30 днів з дня складення повного судового рішення.

Так, 16 лютого 2024 року Олена Ізовітова-Вакім звернулася до Верховного Суду як суду першої інстанції з адміністративним позовом до ВККС, у якому просила:

  • визнати протиправними дії ВККС щодо проведення 30 листопада 2023 року та 18 січня 2024 року пленарного засідання з питання підтримки рішення колегії Комісії, ухваленого у межах процедури кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді;
  • визнати протиправним і скасувати рішення ВККС від 18 січня 2024 року про визнання судді такою, що не відповідає займаній посаді, та внесення Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади.

Наразі доступне лише скорочене рішення КАС ВС.

Втім, як випливає з ухвал по цій справі, ВККС клопотала про закриття провадження в частині позовних вимог про визнання протиправним та скасування рішення Комісії від 18 січня 2024 року, аргументуючи це тим, що оскарження рішення ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання судді можливе лише після того, як таке рішення було предметом розгляду у Вищій раді правосуддя. У протилежному випадку, на думку ВККС, дублюються функції щодо його перегляду Верховним Судом та Вищою радою правосуддя. ВККС посилалася на постанову ВП ВС від 7 листопада 2024 року по справі №990/115/24 щодо неможливості розгляду як самостійного предмета спору подібних рішень ВККС. Вважала, що має бути застосована саме ця правова позиція Великої Палати Верховного Суду..

Однак, як вказав КАС ВС, у постанові від 30 січня 2019 року у справі №755/10947/17 Велика Палата Верховного Суду зазначила, що незалежно від того, чи перераховані усі постанови, у яких викладена правова позиція, від якої відступила Велика Палата, суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню правову позицію Великої Палати.

Дійсно, у постановах від 7 листопада 2024 року у справах № 990/69/24, №990/115/24 Велика Палата Верховного Суду підтримала висловлений до цього правовий підхід, що рішення ВККС про визнання судді таким, що не відповідає займаній посаді, саме собою не має наслідком звільнення судді, а є на цьому етапі кваліфікаційного оцінювання підставою для такого звільнення. ВП ВС вказувала, що оскарження рішення ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання судді можливе лише після того, як таке рішення було предметом розгляду у ВРП.

Однак, 20 лютого 2025 року Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову у справі №990/62/24, у якій висловила інший підхід.

У цій постанові суду висловлено думку, що коли межі ініційованого оскарження рішення ВККС про визнання судді таким, що не відповідає займаній посаді, не торкаються питання надання оцінки мотивам ухваленого рішення, то ВРП позбавлена повноважень надавати оцінку таким підставам.

Велика Палата Верховного Суду у зазначеній постанові сформулювала такі висновки.

Аналіз наведених правових норм крізь призму сталої практики Верховного Суду щодо оскарження рішень ВККС, ухвалених за результатами проведення кваліфікаційного оцінювання, з урахуванням меж оскарження відповідного рішення, що є предметом розгляду в цій справі, дає підстави для висновку про можливість здійснення судового контролю щодо рішень ВККС за результатами проведення кваліфікаційного оцінювання в частині перевірки цих рішень на наявність наведених в законі процесуальних порушень, перевірка яких не входить до повноважень ВРП. Іншими словами, ВРП уповноважена оцінювати обґрунтованість рішення ВККС з відповідною рекомендацією для прийняття на її основі свого кінцевого рішення, однак не перевіряє дотримання ВККС процедури прийняття рішень.

Отже, учасник кваліфікаційного оцінювання може оскаржити такі порушення в судовому порядку. Ураховуючи наведене вище, ВП ВС дійшла висновку, що зазначені доводи позивача у цій справі охоплюються підставою для оскарження рішення ВККС, передбаченою пунктом 1 частини третьої статті 88 Закону №1402- VIII, а саме «склад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який провів кваліфікаційне оцінювання, не мав повноважень його проводити». Таким чином, та обставина, що після ухвалення Комісією Спірного рішення позивач продовжив перебувати на посаді судді, не позбавляє позивача права оскаржити це рішення в порядку, передбаченому КАС України, оскільки таке право йому надано як цим Кодексом, так і частиною третьою статті 88 Закону № 1402-VIII.

У справі 990/43/24, яка є предметом цього судового розгляду, аналогічно справі 990/62/24, у якій Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову від 20 лютого 2025 року, позивачка посилається не на відсутність мотивів або підстав ухвалення рішення ВККС, а оскаржує процедуру, застосовану до неї, яка не передбачена законом.

Ураховуючи зміст спірних правовідносин, які склалися за участі позивачки та ВККС, колегія суддів КАС ВС вважає, що перевірка оспорюваних позивачем дій та рішення Комісії на предмет дотримання принципів, наведених у частині другій статті 2 Кодексу адміністративного судочинства є гарантією досягнення мети адміністративного судочинства – ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичної особи від порушень з боку суб`єкта владних повноважень.

За таких обставин, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання представника ВККС про закриття провадження у справі.

Автор: Наталя Мамченко

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