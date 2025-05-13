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ФЛП отказался отвечать на адвокатский запрос – апелляция обязала предоставить информацию

15:05, 13 мая 2025
Апелляционный суд обязал предпринимателя предоставить информацию в ответ на адвокатский запрос.
ФЛП отказался отвечать на адвокатский запрос – апелляция обязала предоставить информацию
Фото: ck.tax.gov.ua
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В Хмельницкой области адвокат обратился в суд с иском к физическому лицу - предпринимателю (ФЛП) и просил признать его бездействие в непредоставлении информации в ответ на адвокатский запрос противоправным, а также обязать ФЛП предоставить информацию, распорядителем которой он является.

Адвокат пояснил, что представлял интересы клиента по делу о возмещении вреда в результате дорожно-транспортного происшествия и с целью оказания правовой помощи собирал необходимые документы и информацию.

С адвокатским запросом о предоставлении информации обратился к физическому лицу - предпринимателю. В частности, спрашивал, является ли он работником субъекта оценочной деятельности, имеет ли договор о проведении осмотра транспортных средств и составлении соответствующих заключений, направляли ли его для осмотра автомобиля клиента, проводил ли он его лично, составлял ли протокол осмотра.

Адвокатский запрос и приложения к нему подписал электронной цифровой подписью и отправил на официальный электронный адрес ФЛП. Также отправил бумажный вариант по почте. Однако предприниматель ответа не предоставил. Поэтому за защитой прав и интересов юрист обратился в суд.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области признал его иск безосновательным, поскольку пришел к выводу, что закон предусматривает право адвоката обращаться с адвокатским запросом к физическим лицам только с их согласия и не устанавливает обязанности физического лица - предпринимателя предоставлять ответ на такой запрос в определенный срок.

Адвокат обжаловал решение в апелляционный суд - просил удовлетворить иск. Коллегия судей частично согласилась с его доводами. 

Суд отметил, что адвокат обратился к ФЛП с адвокатским запросом на основании договора о предоставлении правовой помощи и ордера, то есть в пределах определенных законом полномочий. При этом запрашиваемая информация касалась непосредственно предпринимательской деятельности ответчика, которая не является информацией с ограниченным доступом. Поэтому у предпринимателя не было оснований для отказа в предоставлении информации на адвокатский запрос.

Поэтому апелляционный суд обязал физическое лицо - предпринимателя предоставить адвокату в ответ на адвокатский запрос информацию с соблюдением требований законодательства о защите конфиденциальной и коммерческой информации, а также информации о персональных данных.

В то же время Хмельницкий апелляционный суд отметил, что удовлетворение иска в части требований о признании бездействия предпринимателя противоправной не приведет к реальному восстановлению нарушенного права истца. Поэтому в этой части в иске следует отказать, но не из-за безосновательности требований, а из-за избрания неэффективного способа защиты гражданского права.

С постановлением апелляционного суда по делу № 676/4602/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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