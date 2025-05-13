Взыскание алиментов на содержание детей — кто, когда и сколько должно платить

Алименты от А до Я: как определяется сумма, кто обязан платить и что делать, если родитель уклоняется.

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Конституция Украины возлагает на родителей обязанность содержать своих детей до совершеннолетия. Этот принцип закреплен также в Семейном кодексе, где определено, что в случае обучения обязанность может продолжаться до 23 лет. Способы выплаты, размер алиментов, порядок их взыскания и изменения — все это регулируется законом, а в отдельных случаях — по соглашению сторон или через суд.

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции привело ключевую информацию о правовых нюансах содержания ребенка, определения размера алиментов, заключения договоров и механизмов их взыскания.

Так, по договоренности между родителями ребенка тот из них, кто проживает отдельно от ребенка, может участвовать в его содержании в денежной и (или) натуральной форме.

При неисполнении данной обязанности одним из родителей, у другого (с которым проживает ребенок) возникает право обратиться в суд и обязать выплачивать алименты на содержание ребенка до достижения им совершеннолетия, а в случае обучения — до достижения двадцати трех лет.

По решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору того из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок.

Согласно статье 182 Семейного кодекса Украины, при определении размера алиментов суд учитывает:

- состояние здоровья и материальное положение ребенка;

- состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;

- наличие у плательщика алиментов других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;

- наличие в собственности, владении и/или пользовании у плательщика алиментов имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, денежных средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;

- доказанные взыскателем алиментов расходы плательщика алиментов, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщиком алиментов не доказано происхождение средств;

- иные обстоятельства, имеющие существенное значение.

Также согласно статье 189 Семейного кодекса Украины, родители имеют право заключить договор о выплате алиментов на ребенка, в котором определяются размер и сроки выплат.

Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

В случае неисполнения одним из родителей своей обязанности по договору, алименты с него могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Доля заработка (дохода) матери, отца, которая будет взыскиваться как алименты на ребенка, определяется судом.

Если взыскиваются алименты на двоих и более детей, суд определяет единую долю от заработка, которая будет взыскиваться до достижения старшим ребенком совершеннолетия.

Если после достижения совершеннолетия старшим ребенком никто из родителей не обратился в суд с иском об определении размера алиментов на других детей, алименты взыскиваются за вычетом той равной доли, которая приходилась на ребенка, достигшего совершеннолетия.

Для изменения размера алиментов взыскатель имеет право обратиться в суд с иском об определении размера алиментов на других детей.

Тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере:

- на одного ребенка — одной четверти;

- на двух детей — одной трети;

- на трех и более детей — половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Суд по заявлению получателя может определить размер алиментов в твердой денежной сумме.

Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения», если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином.

Размер алиментов может быть впоследствии изменен по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-либо из них и в других случаях, предусмотренных Семейным кодексом Украины.

Тот из родителей, с кем проживает ребенок, и тот из родителей, кто проживает отдельно от него, с разрешения органа опеки и попечительства могут заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру, земельный участок и т.д.).

Такой договор нотариально удостоверяется. Право собственности на недвижимое имущество по такому договору возникает с момента государственной регистрации этого права в соответствии с законом.

Если ребенок достиг четырнадцати лет, он участвует в заключении этого договора.

В случае заключения такого договора тот из родителей, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно содержать его.

Заключение договора не освобождает того из родителей, кто проживает отдельно, от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка.

Если один из родителей не выплачивает алименты добровольно и если должник работает или получает другие доходы, взыскатель может самостоятельно направить исполнительный документ по месту работы должника или получения им пенсии, стипендии и других доходов с заявлением о проведении удержания алиментов, либо направить исполнительный документ в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя по месту жительства, пребывания, работы должника или по месту нахождения выселенного имущества для исполнения решения в принудительном порядке.

Если решение суда о взыскании алиментов не исполняется в добровольном порядке, его принудительное исполнение возлагается на органы государственной исполнительной службы или частных исполнителей по месту жительства или работы должника.

Алименты на ребенка присуждаются по решению суда со дня предъявления иска, а в случае подачи заявления о выдаче судебного приказа — со дня подачи такого заявления.

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