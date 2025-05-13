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ФОП відмовився відповідати на адвокатський запит — апеляція зобов’язала надати інформацію

15:05, 13 травня 2025
Апеляційний суд зобов’язав підприємця надати інформацію у відповідь на адвокатський запит.
ФОП відмовився відповідати на адвокатський запит — апеляція зобов’язала надати інформацію
Фото: ck.tax.gov.ua
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У Хмельницькій області адвокат звернувся до суду з позовом до фізичної особи – підприємця (ФОП) й просив визнати його бездіяльність в ненаданні інформації у відповідь на адвокатський запит протиправною, а також зобов`язати ФОП надати інформацію, розпорядником якої він є.

Адвокат пояснив, що представляв інтереси клієнта у справі про відшкодування шкоди внаслідок дорожньо-транспортної пригоди й з метою надання правової допомоги збирав необхідні документи та інформацію.

З адвокатським запитом про надання інформації звернувся до фізичної особи – підприємця. Зокрема питав, чи є він працівником суб'єкта оціночної діяльності, чи має договір щодо проведення огляду транспортних засобів і складання відповідних висновків, чи направляли його для огляду автомобіля клієнта, чи проводив він його особисто, чи складав протокол огляду.

Адвокатський запит і додатки до нього підписав електронним цифровим підписом та надіслав на офіційну електронну адресу ФОП. Також надіслав паперовий варіант поштою. Проте підприємець відповіді не надав. Тому за захистом прав та інтересів правник звернувся до суду.

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав його позов безпідставним, позаяк дійшов висновку, що закон передбачає право адвоката звертатися з адвокатським запитом до фізичних осіб лише за їхньою згодою та не встановлює обов’язку фізичної особи – підприємця надавати відповідь на такий запит у визначений строк.

Адвокат оскаржив рішення до апеляційного суду – просив задовольнити позов. Колегія суддів частково погодилася з його доводами. 

Суд зауважив, що адвокат звернувся до ФОП з адвокатським запитом на підставі договору про надання правової допомоги та ордера, тобто в межах визначених законом повноважень. При цьому запитувана інформація стосувалася безпосередньо підприємницької діяльності відповідача, яка не є інформацією з обмеженим доступом. Тому у підприємця не було підстав для відмови в наданні інформації на адвокатський запит.

Відтак апеляційний суд зобов`язав фізичну особу – підприємця надати адвокату у відповідь на адвокатський запит інформацію з дотриманням вимог законодавства про захист конфіденційної та комерційної інформації, а також інформації щодо персональних даних.

Водночас Хмельницький апеляційний суд зазначив, що задоволення позову в частині вимог про визнання бездіяльності підприємця протиправною не призведе до реального відновлення порушеного права позивача. Тому у цій частині у позові слід відмовити, але не через безпідставність вимог, а через обрання неефективного способу захисту цивільного права.

З постановою апеляційного суду у справі № 676/4602/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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