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У Великій Британії затримали ще одного чоловіка по справі про підпал будинку Стармера

13:59, 18 травня 2025
У Великій Британії затримали ще одного чоловіка по справі про підпал об'єктів, пов’язаних з прем’єром Стармером.
У Великій Британії затримали ще одного чоловіка по справі про підпал будинку Стармера
Джерело фото: РА
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У Великій Британії затримали ще одного чоловіка по справі про підпал двох об'єктів нерухомості та автомобіля, пов'язаних із прем'єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомляє телеканал Sky News.

26-річного чоловіка затримали в аеропорту Лутон, розташованому на відстані 48 кілометрів на північ від Лондона, за підозрою у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю.

Арешт здійснили співробітники контртерористичної служби. Підозрюваний перебуває під вартою поліції у британській столиці.

Раніше стало відомо, що у приватному помешканні премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, розташованому в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона, трапилася пожежа. Поліція розслідує інцидент після того, як два об'єкти нерухомості, пов'язані з Кіром Стармером, були пошкоджені.

13 травня поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка.

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поліція затримання Велика Британія

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