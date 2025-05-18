САП подала позов через елітні авто з сумнівним походженням екскерівника податкової в Одеській області

Йдеться про автомобілі «Toyota Land Cruiser 200», 2018 року випуску та «Audi RSQ8», 2020 року випуску, придбані за 300 тисяч грн та 1,4 млн грн відповідно.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила до Вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області. Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Як вказується, за матеріалами Державного бюро розслідувань та у співпраці з НАЗК було встановлено ознаки набуття експосадовцем необґрунтованих активів.

Зокрема, йдеться про автомобілі «Toyota Land Cruiser 200», 2018 року випуску та «Audi RSQ8», 2020 року випуску, придбані за 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно, в той час, як ринкова вартість транспортних засобів значно вища – понад 5,3 млн грн.

Активи може бути стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України.

На даний момент за заявою прокурора суд наклав арешт на зазначене рухоме майно.

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