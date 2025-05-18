В Уряді пояснили, чи передбачає Інвестиційний фонд відбудови вкладення коштів у соцпрограми

Соціальні інвестиції цим фондом не передбачаються, адже він діє на комерційних засадах з метою отримання прибутку.

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Інвестиційний фонд відбудови не передбачає інвестицій у соціальні програми, адже це фонд прямих інвестицій, що діє на комерційних засадах, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду, відповідаючи на запитання, чи можна використати прибуток з інвестиційного фонду відбудови на держпрограми для ВПО.

Зокрема, за його словами, кошти, які будуть накопичуватися в цьому фонді, будуть використовуватися на інвестиційну діяльність і можуть інвестуватися як у видобуток, так і в переробку корисних копалин в Україні, в технологічний розвиток індустріальних підприємств України.

Денис Шмигаль зазначив, що рішення про напрямки інвестування ухвалюватиме правління фонду. В основі рішень будуть пріоритети індустріального розвитку країни, а також максимізації заробітків фонду для подальшого реінвестування коштів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. Таким чином парламент ратифікував Угоду про надра зі Штатами. Згодом Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

Нагадаємо, що угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Раніше Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

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