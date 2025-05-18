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У Міноборони пояснили, як повернутися на військову службу після СЗЧ – алгоритм дій

23:59, 18 травня 2025
Алгоритм дій для військовослужбовців.
У Міноборони пояснили, як повернутися на військову службу після СЗЧ – алгоритм дій
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У Міністерстві оборони пояснили, які дію мають вчинити військовослужбовці, які бажають повернутися на військову службу після самовільного залишення частини.

Військовий, який вперше вчинив СЗЧ, може бути звільнений від кримінальної відповідальності

Для цього такий військовослужбовець має:

  • звернутися до одного із батальйонів резерву або до підрозділу ВСП
  • звернутися із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї колишньої або іншої військової частини

Якщо самовільне залишення частини відбулося не більше 3 діб тому:

  • кримінальна відповідальність не передбачена
  • військовий повинен повернутися до частини, яку залишив
  • після повернення для нього відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення

Якщо військовослужбовець знаходився у СЗЧ більше 3 діб:

  • правоохоронні органи за фактом скоєння правопорушення вносять відомості до ЄРДР
  • військовий у письмовій формі звертається до командира за згодою на подальше проходження служби
  • надає прокурору, органу досудового розслідування, суду клопотання про намір повернутися на службу та письмову згоду командира
  • після цього матеріали для звільнення від кримінальної відповідальності направляються до суду
  • військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу

Якщо СЗЧ було вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

  • правоохоронні органи вносять відомості до ЄРДР
  • після затримання такому військовослужбовцю обирають запобіжний захід
  • стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт
  • суд виносить вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років)

З 18 грудня 2024 року військові можуть повернутися з СЗЧ через застосунок Армія+

  • військовослужбовець може надати рапорт в електронному вигляді
  • ВСП уточнює персональні дані військового, а також перевіряє документи, необхідні для продовження проходження служби
  • ВСП взаємодіє з командуванням батальйону резерву щодо направлення (супроводження) військового до батальйону резерву
  • Після підтвердження в Армія+ військовий має 24 години, щоб прибути у відповідний орган управління ВСП та вибути до резервної частини

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