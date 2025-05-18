В Украине снова дожди, а в Карпатах снег — какую погоду прогнозируют 19 мая

В Карпатах прогнозируют умеренный, местами сильный мокрый снег и дождь.

Источник фото: Freepik

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В понедельник, 19 мая, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В частности, по прогнозу синоптиков, ночью местами небольшие, на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Украине — умеренные дожди. В южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областях днем грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с; днем в юго-восточной части порывы 15–20 м/с.

Температура на юге и востоке страны ночью 7–12°, днем 15–20°. На остальной территории ночью 4–9° тепла, днем 12–17°, на Закарпатье и Прикарпатье 8–13°.

В Карпатах — умеренный, местами сильный мокрый снег и дождь; температура ночью и днем 0–5° тепла.

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