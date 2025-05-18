В Україні знову дощитиме, а в Карпатах сніг – яку погоду прогнозують 19 травня

В Карпатах прогнозують помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ.

Джерело фото: Freepik

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У понеділок, 19 травня, в Україна буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зокрема, за прогнозом синоптиків, вночі місцями невеликі, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень в Україні помірні дощі. У південних, центральних, східних, Чернігівській та Сумській областях вдень грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°. На решті території вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°.

В Карпатах помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

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