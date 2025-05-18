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Держоператор тилу закупить харчування для ЗСУ на 22,5 мільярда гривень

23:00, 18 травня 2025
Закупівлі оголошені на постачання у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення.
Держоператор тилу закупить харчування для ЗСУ на 22,5 мільярда гривень
Джерело фото: Міноборони
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Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» оголосила закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на II півріччя 2025 року. Очікувана вартість продуктів – 22,5 млрд грн.

Як зазначають у Міноборони, забезпечено виділення необхідного фінансового ресурсу для  завчасного оголошення закупівель в системі Prozorro.

Закупівлі оголошені на постачання у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення.

У нових договорах передбачено посилений контроль якості, зокрема, обов’язкові лабораторні дослідження солодковершкового масла та твердих сирів, що стали лідерами за кількістю скарг від військовослужбовців. Тепер продукція цих категорій не зможе потрапити до ЗСУ без офіційного протоколу від акредитованої лабораторії. Це дозволить зменшити кількість випадків постачання фальсифікату у військові частини.

Нові договори також містять додаткові санкції для постачальників за непогоджені заміни товарів без коригування заявки військовими частинами.

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ЗСУ публічні закупівлі Міноборони харчування

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