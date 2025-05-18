Госоператор тыла закупит питание для ВСУ на 22,5 миллиарда гривен

Закупки объявлены на поставку во все регионы, кроме Киева и Киевской области, где действует обновленная модель обеспечения.

Источник фото: Минобороны

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Закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» объявил закупки пищевых продуктов для Вооруженных Сил Украины на II полугодие 2025 года. Ожидаемая стоимость продуктов — 22,5 млрд грн.

Как отмечают в Минобороны, обеспечено выделение необходимого финансового ресурса для заблаговременного объявления закупок в системе Prozorro.

Закупки объявлены на поставку во все регионы, кроме Киева и Киевской области, где действует обновленная модель обеспечения.

В новых договорах предусмотрен усиленный контроль качества, в частности, обязательные лабораторные исследования сливочного масла и твердых сыров, которые стали лидерами по количеству жалоб от военнослужащих. Теперь продукция этих категорий не сможет попасть в ВСУ без официального протокола от аккредитованной лаборатории. Это позволит сократить количество случаев поставок фальсификата в воинские части.

Новые договоры также содержат дополнительные санкции для поставщиков за несогласованные замены товаров без корректировки заявки воинскими частями.

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