На Николаевщине мужчина порезал руку возле ТЦК

Мужчина с группой поддержки устроил «перформанс» против мобилизации возле ТЦК.

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В Николаевской области местный житель, который прибыл в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки с группой единомышленников, намеренно порезал себе руку, предварительно вызвав «скорую». Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного ТЦК и СП.

По данным ведомства, мужчина попал в поле зрения военкомата из-за несвоевременного обновления военно-учетных данных по месту жительства. Автоматическая система «Оберіг» объявила его в розыск, поэтому 7 мая он явился в Первомайский ТЦК для выяснения статуса и был направлен на военно-врачебную комиссию.

Однако вместо прохождения медосмотра заявитель накануне вечером в социальных сетях призвал людей прийти на «протест» против мобилизационных мероприятий. Утром 12 мая он прибыл вместе с группой поддержки, предварительно вызвав скорую, и намеренно порезал себе руку. Медики «скорой» оказали первую помощь на месте - угрозы жизни мужчины нет.

В пресс-службе подчеркнули, что работники ТЦК действовали в соответствии с законодательством, а случай квалифицировали как спланированную провокацию, направленную на дискредитацию мобилизационных мероприятий и подрыв обороноспособности страны. Военнообязанный повторно направлен на обязательный медицинский осмотр.

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