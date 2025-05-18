Алгоритм действий при аварии – полиция Киева напомнила водителям правила

В Патрульной полиции Киева рассказали, какой алгоритм действий водителей в случае ДТП. Так, там указывают, что прежде всего стоит выяснить, есть ли пострадавшие в результате аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до прибытия врачей. Если пострадавших нет — включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.
В полиции подчеркивают – не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия.
Далее нужно сообщить о событии на спецлинию 112 и указать следующие сведения:
Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европротоколом, но при условии, если:
При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции является обязательным.
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