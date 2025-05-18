Алгоритм действий при аварии – полиция Киева напомнила водителям правила

Патрульная полиция Киева напомнила водителям, как правильно поступать в случае дорожно-транспортного происшествия.

Источник фото: Freepik

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В Патрульной полиции Киева рассказали, какой алгоритм действий водителей в случае ДТП. Так, там указывают, что прежде всего стоит выяснить, есть ли пострадавшие в результате аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до прибытия врачей. Если пострадавших нет — включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки.

В полиции подчеркивают – не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия.

Далее нужно сообщить о событии на спецлинию 112 и указать следующие сведения:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

есть ли пострадавшие, если есть — сколько и в каком они состоянии;

марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

отсутствуют пострадавшие или погибшие;

не нанесен материальный ущерб третьим лицам;

участники ДТП имеют действующие полисы обязательного страхования;

между участниками ДТП достигнуто согласие по всем обстоятельствам происшествия;

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

сумма ущерба после ДТП не превышает 250 тыс. грн — для договоров, заключенных с 2025 года и до 160 тыс. грн — для договоров, заключенных до 2025 года.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции является обязательным.

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