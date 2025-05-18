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В Минобороны объяснили механизм прохождения повторной ВВК для ограниченно пригодных военнообязанных

22:00, 18 мая 2025
Где получить направление на военно-врачебную комиссию.
В Минобороны объяснили механизм прохождения повторной ВВК для ограниченно пригодных военнообязанных
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Гражданам, обязанным к военной службе, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня.

В связи с этим в Минобороны разъяснили механизм прохождения повторной ВВК:

  • Граждане, обязанные к военной службе, могут самостоятельно получить направление на прохождение ВВК от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
  • Также предусмотрена возможность самостоятельного получения направления на ВВК через электронную систему Резерв+.

С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определённую ТЦК и СП. Это может быть ВВК при ТЦК и СП, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, воинский учётный документ, медицинскую документацию (при наличии), результаты предыдущих медицинских обследований.

Врачи-специалисты проведут повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе по обновленным требованиям. По результатам осмотра будет предоставлено новое заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

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Минобороны ВВК военнообязанный

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