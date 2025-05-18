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У Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних

22:00, 18 травня 2025
Де взяти направлення на військово-лікарську комісію.
У Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК для обмежено придатних військовозобов'язаних
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Військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня.

Відтак, у Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК

  • Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  • Також передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему Резерв+.

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

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Міноборони ВЛК військовозобов'язаний

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