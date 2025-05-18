Росія планує «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети вночі – ГУР

У ГУР попередили про підготовку до демонстративного «навчально-бойового» запуску ракети.

Джерело фото: Уніан

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У ніч на 19 травня Росія планує «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракет. Дальність польоту вказаної триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тисяч кілометрів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу “Ярс”», - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом, із мобільного ґрунтового комплексу наказано у районі поблизу населеного пункту Свободний Свердловської області Росії.

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