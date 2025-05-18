Россия планирует «учебно-боевой» запуск межконтинентальной баллистической ракеты ночью – ГУР

В ночь на 19 мая Россия планирует «учебно-боевой» запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
«С целью демонстративного давления и запугивания Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО государство-агрессор Россия в ночь на 19 мая 2025 года намерено осуществить “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 с комплекса “Ярс”», — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного наземного комплекса приказано провести в районе населенного пункта Свободный Свердловской области России.
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