Коордштаб работает над общим планом действий – Умеров о обмене военнопленными «1000 на 1000»

Совет Коордштаба по вопросам военнопленных провел заседание по обмену «1000 на 1000».

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Совет Координационного штаба провел заседание 18 мая, чтобы согласовать совместный план действий и как можно скорее реализовать договоренность об обмене военнопленными 1000 на 1000. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров.

«Обмен 1000 на 1000 человек. Работаем над тем, чтобы наши люди как можно скорее были дома.

Сегодня, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, провели заседание Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных.

По результатам переговоров в Стамбуле удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000. Это непростой и чувствительный процесс, который требует четкой координации всех государственных структур.

Именно поэтому Совет Координационного штаба — коллегиальный орган, объединяющий все ключевые институты: Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис Омбудсмена — собрался сегодня, чтобы согласовать совместный план действий и как можно скорее реализовать эту договоренность. О принятых решениях, по итогам сегодняшнего заседания, уже завтра доложим Президенту», — указал он.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что Украина последовательно выступает за обмен «всех на всех».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», во время переговоров между делегациями Украины и РФ в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу».

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