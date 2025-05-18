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В Украине с начала полномасштабной войны зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений – Лубинец

17:55, 18 мая 2025
Более 45 тысяч пострадавших среди гражданских.
В Украине с начала полномасштабной войны зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений – Лубинец
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В Украине зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений, зарегистрированных с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на международной конференции Леннарта Мери в Таллине.

«17 мая пассажирский автобус на Сумщине стал мишенью для российского дрона. Девять погибших. Семь раненых. Без всякой логики. Без всякого оправдания. Автобус просто ехал в направлении Сум.

В тот же день я показал это фото на конференции Lennart Meri в Таллине. Панель, в которой я выступал, называлась: “Не исчезает ли международное право?” И ответ был перед всеми — на фото.

Международное гуманитарное право больше не защищает и не наказывает. Его игнорируют, над ним издеваются, его попирают. И оно молчит», — указал Лубинец.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Украине зарегистрировано более 167 тысяч военных преступлений. Более 45 тысяч пострадавших среди гражданских.

«625 убитых детей. Самому младшему — два дня. Он погиб во время обстрела роддома в Запорожье», — подчеркнул чиновник.

Дмитрий Лубинец подчеркнул – если международное право не найдет в себе силы наказывать нарушителей, мы все останемся беззащитными, ведь «безнаказанность — это топливо для следующей войны».

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война Дмитрий Лубинец

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