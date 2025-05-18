Практика судів
  1. В Україні

В Україні з початку повномасштабної війни зафіксували понад 167 тисяч воєнних злочинів – Лубінець

17:55, 18 травня 2025
Понад 45 тисяч постраждалих серед цивільних.
В Україні з початку повномасштабної війни зафіксували понад 167 тисяч воєнних злочинів – Лубінець
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів, зареєстрованих з початку повномасштабної війни. Про це повдіомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції Леннарта Мері в Таллінні.

«17 травня пасажирський автобус на Сумщині став мішенню для російського дрона. Дев’ятеро загиблих. Семеро поранених. Без жодної логіки. Без жодного виправдання. Автобус просто їхав у напрямку Сум.

Цього ж дня я показав це фото на конференції Lennart Meri в Таллінні. Панель, у якій виступав, мала назву: «Чи не зникає міжнародне право?» І відповідь була перед усіма — на фото.

Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить», - вказав Лубінець.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано понад 167 тисяч воєнних злочинів. Понад 45 тисяч постраждалих серед цивільних.

«625 вбитих дітей. Наймолодшому — два дні. Він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі», - наголосив посадовець.

Дмитро Лубінець підкреслив – якщо міжнародне право не знайде сили карати порушників, ми всі залишимось беззахисними, бо «безкарність — це паливо для наступної війни».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

За публічне ототожнення адвоката з клієнтом зможуть штрафувати — комітет рекомендував прийняти закон

Також у новій редакції буде викладено статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність адвоката.

Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.

Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрала вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС, а також скасовує жорсткі вимоги до складення тесту на знання української державності.

У прибережних захисних смугах зможуть будувати споруди для здійснення аквакультури – парламент підтримав законопроект

Також законопроект передбачає, що громадяни не зможуть мати вільний доступ до узбережжя, де розташовані тимчасові споруди та обладнання необхідні для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних господарствах.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді