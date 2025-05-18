В Україні з початку повномасштабної війни зафіксували понад 167 тисяч воєнних злочинів – Лубінець

Понад 45 тисяч постраждалих серед цивільних.

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В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів, зареєстрованих з початку повномасштабної війни. Про це повдіомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції Леннарта Мері в Таллінні.

«17 травня пасажирський автобус на Сумщині став мішенню для російського дрона. Дев’ятеро загиблих. Семеро поранених. Без жодної логіки. Без жодного виправдання. Автобус просто їхав у напрямку Сум.

Цього ж дня я показав це фото на конференції Lennart Meri в Таллінні. Панель, у якій виступав, мала назву: «Чи не зникає міжнародне право?» І відповідь була перед усіма — на фото.

Міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Його ігнорують, з нього глузують, його топчуть. І воно мовчить», - вказав Лубінець.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано понад 167 тисяч воєнних злочинів. Понад 45 тисяч постраждалих серед цивільних.

«625 вбитих дітей. Наймолодшому — два дні. Він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі», - наголосив посадовець.

Дмитро Лубінець підкреслив – якщо міжнародне право не знайде сили карати порушників, ми всі залишимось беззахисними, бо «безкарність — це паливо для наступної війни».

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