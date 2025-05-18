В Україні знизилися ціни на популярний овоч, хоча все ще вищі, ніж торік

Попри те, що ціни на тепличні томати все ще вищі, ніж торік, цього тижня вартість овоча почала падати через зростання пропозиції та низький попит.

Джерело фото: Josephine Baran / Unsplash

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В Україні на цьому тижні почала знижуватись ціна на тепличні помідори. Хоча ціни на тепличні помідори в українських господарствах у середньому на 23% вищі, ніж у середині травня минулого року. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Така статистика спостерігається через зростання пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом у даному сегменті. Водночас вказується, що постачання із зовнішнього ринку залишаються стабільними і досить об’ємними, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни на місцеву продукцію.

Так, на сьогоднішній день томати з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж по 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг), залежно від сорту та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

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