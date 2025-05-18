Папа Лев XIV у своїй промові з нагоди вступу на престол згадав «змучену Україну»

Новий Папа Римський Лев XIV згадав про Україну під час першої молитви як понтифік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Ватикані відбулася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. Новий Папа офіційно вступив на престол.

Під час урочистої церемонії інтронізації новообраний Папа Римський Лев XIV згадав Україну у своїй першій публічній молитві. Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

У промові, виголошеній під час молитви Regina Coeli, Понтифік використав вислів «змучена Україна», який раніше неодноразово вживав покійний Папа Франциск, говорячи про війну, розв’язану Росією.

«Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир», – заявив Лев XIV.

Крім України, Папа також згадав гуманітарну кризу в секторі Гази, підкресливши, що «діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.