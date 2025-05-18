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Папа Лев XIV у своїй промові з нагоди вступу на престол згадав «змучену Україну»

14:36, 18 травня 2025
Новий Папа Римський Лев XIV згадав про Україну під час першої молитви як понтифік.
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Ватикані відбулася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. Новий Папа офіційно вступив на престол.

Під час урочистої церемонії інтронізації новообраний Папа Римський Лев XIV згадав Україну у своїй першій публічній молитві. Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

У промові, виголошеній під час молитви Regina Coeli, Понтифік використав вислів «змучена Україна», який раніше неодноразово вживав покійний Папа Франциск, говорячи про війну, розв’язану Росією.

«Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир», – заявив Лев XIV.

Крім України, Папа також згадав гуманітарну кризу в секторі Гази, підкресливши, що «діти, сім'ї та люди похилого віку змушені голодувати».

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Ватикан

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