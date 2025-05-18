Папа Лев XIV в своей речи по случаю вступления на престол вспомнил «измученную Украину»

Новый Папа Римский Лев XIV вспомнил об Украине во время первой молитвы как понтифик.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Ватикане состоялась церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. Новый Папа официально вступил на престол.

Во время торжественной церемонии интронизации новоизбранный Папа Римский Лев XIV упомянул Украину в своей первой публичной молитве. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В речи, произнесенной во время молитвы Regina Coeli, Понтифик использовал выражение «измученная Украина», которое ранее неоднократно употреблял покойный Папа Франциск, говоря о войне, развязанной Россией.

«Измученная Украина наконец ждет переговоров о справедливом и прочном мире», - заявил Лев XIV.

Кроме Украины, Папа также упомянул гуманитарный кризис в секторе Газа, подчеркнув, что «дети, семьи и старики вынуждены голодать».

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