Медосмотр – не формальность: кого обязательно будут проверять

07:36, 19 мая 2025
Инспекция напомнила, какие работники должны регулярно проходить медицинский осмотр.
Фото: nus.org.ua
Управление инспекционной деятельности в Житомирской области напомнило, для каких категорий работников медицинские осмотры являются обязательными. Такой контроль здоровья является ключевым элементом в системе безопасности труда, особенно для лиц, работающих в сложных или вредных условиях.
Согласно действующему законодательству, медосмотр необходим для:
- Работников, занятых на тяжелых работах - тех, кто выполняет физически изнурительный труд, который может негативно повлиять на состояние здоровья.
- Работников, работающих во вредных или опасных условиях - в частности, в условиях воздействия токсичных веществ, высокой температуры, шума, вибрации и т.д.
- Работников, для которых предусмотрен профессиональный отбор - то есть таких, чья способность к выполнению должностных обязанностей напрямую зависит от состояния здоровья.
- Лиц до 21 года - независимо от профессии, молодые работники обязаны проходить медосмотр для обеспечения надлежащего уровня безопасности.
Инспекция отмечает: своевременное прохождение медосмотров не только обязанность, но и важный шаг к защите жизни и здоровья работников.
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