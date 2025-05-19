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Медосмотр – не формальность: кого обязательно будут проверять

07:36, 19 мая 2025
Инспекция напомнила, какие работники должны регулярно проходить медицинский осмотр.
Медосмотр – не формальность: кого обязательно будут проверять
Фото: nus.org.ua
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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области напомнило, для каких категорий работников медицинские осмотры являются обязательными. Такой контроль здоровья является ключевым элементом в системе безопасности труда, особенно для лиц, работающих в сложных или вредных условиях.

Согласно действующему законодательству, медосмотр необходим для:

  • Работников, занятых на тяжелых работах - тех, кто выполняет физически изнурительный труд, который может негативно повлиять на состояние здоровья.
  • Работников, работающих во вредных или опасных условиях - в частности, в условиях воздействия токсичных веществ, высокой температуры, шума, вибрации и т.д.
  • Работников, для которых предусмотрен профессиональный отбор - то есть таких, чья способность к выполнению должностных обязанностей напрямую зависит от состояния здоровья.
  • Лиц до 21 года - независимо от профессии, молодые работники обязаны проходить медосмотр для обеспечения надлежащего уровня безопасности.

Инспекция отмечает: своевременное прохождение медосмотров не только обязанность, но и важный шаг к защите жизни и здоровья работников.

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медосмотр

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