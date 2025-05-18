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В Харькове судили военного, который отказался от ротации на передовую

15:12, 18 мая 2025
В Харькове военного наказали за отказ выполнить боевой приказ: вместо тюрьмы – ограничение по службе.
В Харькове судили военного, который отказался от ротации на передовую
Фото: suspilne.media
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Основянский районный суд Харькова признал виновным военнослужащего в невыполнении боевого приказа во время военного положения. Об этом говорится в решении суда по делу № 646/2580/25.

Суть дела

Военный отказался выполнить приказ о ротации личного состава на боевую позицию с кодовым названием «КЕНТ». Целью ротации было недопущение прорыва противника на одном из участков фронта.

Позиция обвиняемого

Во время подготовительного заседания военный признал вину полностью и искренне раскаялся в содеянном. Также он активно способствовал следствию, что повлияло на дальнейший ход дела - между сторонами было заключено соглашение о признании вины.

Что решил суд

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд не назначил наказание в виде реального лишения свободы. Вместо этого военному присудили служебное ограничение сроком на два года с отчислением 10% денежного обеспечения в пользу государства.

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