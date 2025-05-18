В Харькове судили военного, который отказался от ротации на передовую

В Харькове военного наказали за отказ выполнить боевой приказ: вместо тюрьмы – ограничение по службе.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основянский районный суд Харькова признал виновным военнослужащего в невыполнении боевого приказа во время военного положения. Об этом говорится в решении суда по делу № 646/2580/25.

Суть дела

Военный отказался выполнить приказ о ротации личного состава на боевую позицию с кодовым названием «КЕНТ». Целью ротации было недопущение прорыва противника на одном из участков фронта.

Позиция обвиняемого

Во время подготовительного заседания военный признал вину полностью и искренне раскаялся в содеянном. Также он активно способствовал следствию, что повлияло на дальнейший ход дела - между сторонами было заключено соглашение о признании вины.

Что решил суд

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд не назначил наказание в виде реального лишения свободы. Вместо этого военному присудили служебное ограничение сроком на два года с отчислением 10% денежного обеспечения в пользу государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.