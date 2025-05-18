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Орбан обвинил Украину в дезинформации и призвал НАТО вмешаться

13:41, 18 мая 2025
Орбан обвиняет Киев в «войне спецслужб» и просит вмешательства НАТО.
Орбан обвинил Украину в дезинформации и призвал НАТО вмешаться
Фото: censor.net
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал НАТО вмешаться в ситуацию с, по его мнению, «скоординированной дезинформационной кампанией», которую Украина якобы ведет против Будапешта. Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet после встречи Орбана с европейскими лидерами в Тиране.

По словам Орбана, Киев перешел черту после задержания в Украине двух граждан Венгрии, которых подозревают в шпионаже.

«Я сказал Генеральному секретарю НАТО, что считаю неприемлемым то, что вот государство-член НАТО, Венгрия, против которого государство, не являющееся членом НАТО, Украина, проводит кампанию по дискредитации, организованную дезинформационными разведывательными службами. Это неприемлемо. И что нужно сделать все, чтобы остановить это в Украине. Давайте остановим их», - заявил Орбан.

Венгерский премьер также подчеркнул, что действия Украины являются «скоординированными и связанными со спецслужбами», и обратился к руководству НАТО с просьбой учесть эту ситуацию при принятии будущих решений.

"Невозможно пытаться ослабить государство-члена НАТО с помощью дезинформационной кампании и привлекать к этому спецслужбы. И я попросил Генерального секретаря НАТО учесть это в будущих решениях", - заявил глава венгерского правительства.

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НАТО Венгрия Орбан

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