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Орбан звинуватив Україну в дезінформації та закликав НАТО втрутитися

13:41, 18 травня 2025
Орбан звинувачує Київ у «війні спецслужб» та просить втручання НАТО.
Орбан звинуватив Україну в дезінформації та закликав НАТО втрутитися
Фото: censor.net
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав НАТО втрутитися в ситуацію з, на його думку, «скоординованою дезінформаційною кампанією», яку Україна нібито веде проти Будапешта. Про це повідомляє угорське видання Magyar Nemzet після зустрічі Орбана з європейськими лідерами у Тирані.

За словами Орбана, Київ перейшов межу після затримання в Україні двох громадян Угорщини, яких підозрюють у шпигунстві.

«Я сказав Генеральному секретарю НАТО, що вважаю неприйнятним те, що ось держава-член НАТО, Угорщина, проти якої держава, яка не є членом НАТО, Україна, проводить кампанію з дискредитації, організовану дезінформаційними розвідувальними службами. Це неприйнятно. І що потрібно зробити все, щоб зупинити це в Україні. Давайте зупинимо їх», — заявив Орбан.

Угорський прем’єр також наголосив, що дії України є «скоординованими і пов’язаними зі спецслужбами», й звернувся до керівництва НАТО із проханням врахувати цю ситуацію при ухваленні майбутніх рішень.

«Неможливо намагатися послабити державу-члена НАТО за допомогою дезінформаційної кампанії та залучати до цього спецслужби. І я попросив Генерального секретаря НАТО врахувати це в майбутніх рішеннях», — заявив глава угорського уряду.

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НАТО Угорщина Орбан

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