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Военнослужащий ТЦК получил штраф за взятки и фальшивые повестки

13:23, 18 мая 2025
В Черновцах военный, который придумал схему уклонения от мобилизации, получил штраф.
Военнослужащий ТЦК получил штраф за взятки и фальшивые повестки
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В Черновцах военнослужащего роты охраны, который служил в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, осудили за создание схемы уклонения от мобилизации. Суд принял решение наложить на него штраф.

Установлено, что обвиняемый, имея доступ к бланкам повесток в ТЦК, предлагал за деньги выдавать фальшивые повестки, чтобы «клиенты» могли избежать повторного вручения в течение месяца. Когда срок действия повестки завершался, военный выдавал новую за дополнительную плату.

Эту схему разоблачили после того, как один из «клиентов» обратился к правоохранителям. Мужчину задержали во время получения взятки.

Обвиняемый, который стал военным во время начала полномасштабного вторжения, во время работы в ТЦК узнал, что в центре не ведется учет выдачи повесток. После этого он начал использовать недостатки в учете для создания выгодных для себя схем.

Согласно решению Шевченковского районного суда г. Черновцы по делу № 727/11288/23, обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Его наказали штрафом в размере 8 500 гривен. Кроме того, с него взыскали 1 434 гривны за расходы на привлечение эксперта в рамках уголовного производства.

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