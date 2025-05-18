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У Харкові судили військового, який відмовився від ротації на передову

15:12, 18 травня 2025
У Харкові військового покарали за відмову виконати бойовий наказ: замість в’язниці — обмеження по службі.
У Харкові судили військового, який відмовився від ротації на передову
Фото: suspilne.media
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Основ’янський районний суд Харкова визнав винним військовослужбовця у невиконанні бойового наказу під час воєнного стану. Про це йдеться у рішенні суду у справі № 646/2580/25.

Суть справи

Військовий відмовився виконати наказ про ротацію особового складу на бойову позицію з кодовою назвою «КЕНТ». Метою ротації було недопущення прориву противника на одній із ділянок фронту.

Позиція обвинуваченого

Під час підготовчого засідання військовий визнав провину повністю та щиро розкаявся у скоєному. Також він активно сприяв слідству, що вплинуло на подальший хід справи — між сторонами була укладена угода про визнання вини.

Що вирішив суд

З огляду на пом’якшувальні обставини, суд не призначив покарання у вигляді реального позбавлення волі. Замість цього військовому присудили службове обмеження строком на два роки з відрахуванням 10% грошового забезпечення на користь держави.

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