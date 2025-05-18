У Харкові судили військового, який відмовився від ротації на передову

Основ’янський районний суд Харкова визнав винним військовослужбовця у невиконанні бойового наказу під час воєнного стану. Про це йдеться у рішенні суду у справі № 646/2580/25.
Суть справи
Військовий відмовився виконати наказ про ротацію особового складу на бойову позицію з кодовою назвою «КЕНТ». Метою ротації було недопущення прориву противника на одній із ділянок фронту.
Позиція обвинуваченого
Під час підготовчого засідання військовий визнав провину повністю та щиро розкаявся у скоєному. Також він активно сприяв слідству, що вплинуло на подальший хід справи — між сторонами була укладена угода про визнання вини.
Що вирішив суд
З огляду на пом’якшувальні обставини, суд не призначив покарання у вигляді реального позбавлення волі. Замість цього військовому присудили службове обмеження строком на два роки з відрахуванням 10% грошового забезпечення на користь держави.
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