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Медогляд — не формальність: кого обов’язково перевірятимуть

07:36, 19 травня 2025
Інспекція нагадала, які працівники повинні регулярно проходити медичний огляд.
Медогляд — не формальність: кого обов’язково перевірятимуть
Фото: nus.org.ua
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Управління інспекційної діяльності у Житомирській області нагадало, для яких категорій працівників медичні огляди є обов’язковими. Такий контроль здоров’я є ключовим елементом у системі безпеки праці, особливо для осіб, що працюють у складних або шкідливих умовах.

Згідно з чинним законодавством, медогляд необхідний для:

  • Працівників, зайнятих на важких роботах — тих, хто виконує фізично виснажливу працю, що може негативно вплинути на стан здоров’я.
  • Працівників, які працюють у шкідливих або небезпечних умовах — зокрема, в умовах впливу токсичних речовин, високої температури, шуму, вібрації тощо.
  • Працівників, для яких передбачений професійний добір — тобто таких, чия здатність до виконання посадових обов’язків напряму залежить від стану здоров’я.
  • Осіб до 21 року — незалежно від професії, молоді працівники зобов’язані проходити медогляд для забезпечення належного рівня безпеки.

Інспекція наголошує: своєчасне проходження медоглядів не лише обов’язок, а й важливий крок до захисту життя та здоров’я працівників.

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