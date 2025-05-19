Медогляд — не формальність: кого обов’язково перевірятимуть

Інспекція нагадала, які працівники повинні регулярно проходити медичний огляд.

Фото: nus.org.ua

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Управління інспекційної діяльності у Житомирській області нагадало, для яких категорій працівників медичні огляди є обов’язковими. Такий контроль здоров’я є ключовим елементом у системі безпеки праці, особливо для осіб, що працюють у складних або шкідливих умовах.

Згідно з чинним законодавством, медогляд необхідний для:

Працівників, зайнятих на важких роботах — тих, хто виконує фізично виснажливу працю, що може негативно вплинути на стан здоров’я.

Працівників, які працюють у шкідливих або небезпечних умовах — зокрема, в умовах впливу токсичних речовин, високої температури, шуму, вібрації тощо.

Працівників, для яких передбачений професійний добір — тобто таких, чия здатність до виконання посадових обов’язків напряму залежить від стану здоров’я.

Осіб до 21 року — незалежно від професії, молоді працівники зобов’язані проходити медогляд для забезпечення належного рівня безпеки.

Інспекція наголошує: своєчасне проходження медоглядів не лише обов’язок, а й важливий крок до захисту життя та здоров’я працівників.

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