Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на престол – хто приїхав на його інтронізацію

У Ватикані завершилася церемонія інтронізації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як вказувала «Судово-юридична газета», у Ватикані відбулася церемонія інтронізації Папи Римського Лева XIV. На інавгураційну месу Папи Лева XIV на площі Святого Петра очікувалося прибуття близько 250 тисяч паломників, а також чимало світових лідерів та королівських осіб.

До Ватикану прибув Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та очільником Офісу Андрієм Єрмаком. Також серед гостей помітили Урсулу фон дер Ляєн, Марко Рубіо, Джей Ді Венса, Джорджу Мелоні, Марка Карні та принца Британії Едвард. Також були і інші світові лідери.

Судячи з фото, Володимир Зеленський на церемонії сидів поруч з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Наразі новий Папа Римський офіційно вступив на свій пост. Він отримав два символічні дари, що уособлюють його понтифікат.

Перший дар – золотий перстень рибалки з печаткою, названий на честь святого Петра, апостола і першого Папи.

Другий дар – палій, виготовлений з овечої вовни, який покладають на плечі Папи як знак його пастирської місії.

Джерело фото: Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.