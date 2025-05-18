В Украине снизились цены на популярный овощ, хотя все еще выше, чем в прошлом году

Несмотря на то, что цены на тепличные томаты все еще выше, чем в прошлом году, на этой неделе стоимость овоща начала падать из-за роста предложения и низкого спроса.

Источник фото: Josephine Baran / Unsplash

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В Украине на этой неделе начала снижаться цена на тепличные помидоры. Хотя цены на тепличные помидоры в украинских хозяйствах в среднем на 23% выше, чем в середине мая прошлого года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Такая статистика наблюдается из-за роста предложения тепличных овощей во всех регионах страны, а также слабоактивного спроса в данном сегменте. В то же время указывается, что поставки с внешнего рынка остаются стабильными и достаточно объемными, что также оказывает дополнительное давление на отпускные цены на местную продукцию.

Так, на сегодняшний день томаты из местных тепличных комбинатов поступают в продажу по 65–80 грн/кг ($1,57–1,93/кг), в зависимости от сорта и объемов партий продукции, что предлагаются, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

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