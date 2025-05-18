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Коордштаб працює над спільним планом дій – Умєров про обмін військовополоненими «1000 на 1000»

16:25, 18 травня 2025
Рада Коордштабу з питань військовополонених провела засідання щодо обміну «1000 на 1000».
Коордштаб працює над спільним планом дій – Умєров про обмін військовополоненими «1000 на 1000»
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Рада Координаційного штабу провела засідання 18 травня, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати домовленість про обмін військовополоненими 1000 на 1000. Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров.

«Обмін 1000 на 1000 людей. Працюємо над тим, щоб наші люди якомога скоріше були вдома.

Сьогодні, за дорученням Президента України Володимира Зеленського, провели засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених.

За результатами перемовин у Стамбулі вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000. Це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх державних структур.

Саме тому Рада Координаційного штабу — колегіальний орган, який об’єднує всі ключові інституції: Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Омбудсмана — зібралася сьогодні, щоб узгодити спільний план дій і якнайшвидше реалізувати цю домовленість. Про напрацьовані рішення, за результатами сьогоднішнього засідання, вже завтра доповімо Президенту», - вказав він.

Водночас очільник Міноборони наголосив, що Україна послідовно виступає за обмін «всіх на всіх».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», під час перемовин між делегаціями України та РФ у Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу».

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Міноборони обмін полоненими

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