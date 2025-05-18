Алгоритм дій при аварії – поліція Києва нагадала водіям правила

Патрульна поліція Києва нагадала водіям, як правильно діяти у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Джерело фото: Freepik

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У Патрульній поліції Києві розповіли, який алгоритм дій водіїв у випадку ДТП. Так, там вказують, що насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані внаслідок аварії. Якщо є, то необхідно викликати швидку й надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів. Якщо потерпілі відсутні — увімкніть аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставте знак аварійної зупинки.

У поліції наголошують – не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини автопригоди.

Далі потрібно повідомити про подію на спецлінію 112 та вказати такі відомості:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;

чи є потерпілі, якщо є, то скільки і в якому вони стані;

марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Ще один спосіб оформлення ДТП — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 250 тис. грн — для договорів, укладених з 2025 року та до 160 тис. грн — для договорів, укладених до 2025 року.

За відсутності хоча б однієї із зазначених умов — виклик поліції є обов’язковим.

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