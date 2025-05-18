Алгоритм дій при аварії – поліція Києва нагадала водіям правила

У Патрульній поліції Києві розповіли, який алгоритм дій водіїв у випадку ДТП. Так, там вказують, що насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані внаслідок аварії. Якщо є, то необхідно викликати швидку й надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів. Якщо потерпілі відсутні — увімкніть аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставте знак аварійної зупинки.
У поліції наголошують – не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини автопригоди.
Далі потрібно повідомити про подію на спецлінію 112 та вказати такі відомості:
Ще один спосіб оформлення ДТП — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:
За відсутності хоча б однієї із зазначених умов — виклик поліції є обов’язковим.
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