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На Миколаївщині чоловік порізав руку біля ТЦК

17:01, 18 травня 2025
Чоловік із групою підтримки влаштував «перформанс» проти мобілізації біля ТЦК.
На Миколаївщині чоловік порізав руку біля ТЦК
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У Миколаївській області місцевий житель, який прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з групою однодумців, навмисно порізав собі руку, попередньо викликавши «швидку». Про це повідомляє пресслужба Миколаївського обласного ТЦК та СП.

За даними відомства, чоловік потрапив у поле зору військкомату через невчасне оновлення військово-облікових даних за місцем проживання. Автоматична система «Оберіг» оголосила його в розшук, тож 7 травня він з’явився до Первомайського ТЦК для з’ясування статусу та був направлений на військово-лікарську комісію.

Однак замість проходження медогляду заявник напередодні ввечері у соціальних мережах закликав людей прийти на «протест» проти мобілізаційних заходів. Вранці 12 травня він прибув разом із групою підтримки, попередньо викликавши швидку, і навмисно порізав собі руку. Медики «швидкої» надали першу допомогу на місці — загрози життю чоловіка немає.

У пресслужбі підкреслили, що працівники ТЦК діяли відповідно до законодавства, а випадок кваліфікували як сплановану провокацію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційних заходів і підрив обороноздатності країни. Військовозобов’язаного повторно направлено на обов’язковий медичний огляд.

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Миколаїв ТЦК мобілізація

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