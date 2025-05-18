У Харківському ТЦК стверджують, що не вбивали чоловіка, а він сам випав з вікна

Разом з тим, для перевірки дій службовців ТЦК матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

Фото з відкритих джерел

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У Харкові 12 травня чоловік загинув, випавши з вікна третього поверху будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у поліції Харківської області, як раніше писала «Судово-юридична газета».

За попередніми даними слідства, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством. У межах розслідування відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Водночас друзі загиблого не вірять у версію про самогубство й підозрюють, що до інциденту можуть бути причетні працівники ТЦК. Через це матеріали справи скерували до Державного бюро розслідувань для додаткової перевірки дій військовослужбовців.

У Харківському ОТЦК та СП спростували інформацію про нібито насильницькі дії з боку їхніх працівників. За їхньою версією, чоловіка зупинили для перевірки документів, яких при ньому не було.

«Чоловік був без документів, про себе інформацію не надавав, а також відмовився прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП. На місце події було викликано правоохоронців, для проведення слідчих дій», — йдеться у заяві центру.

Наразі триває досудове розслідування.

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